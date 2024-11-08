Минобороны за этот год получило от Фонда госимущества более 100 зданий на нужды ВСУ

Фонд государственного имущества Украины в этом году безвозмездно передал Министерству обороны более 100 зданий и сооружений, уже используемых для размещения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Кроме того, сейчас ведется работа по передаче Минобороны более 100 зданий.

Отмечается, что соответствующая передача имущества происходит во исполнение меморандума о сотрудничестве по вопросам использования и отчуждения государственного имущества, а также управления объектами государственной собственности, заключенном в августе 2023 между ФГИУ и Минобороны.

Также Минобороны совместно с Фондом госимущества ведет работу по инвентаризации и государственной регистрации права собственности на объекты военного недвижимого имущества.

Так, в последнее время была осуществлена инвентаризация более 2 тыс. объектов недвижимости и государственная регистрация права собственности Минобороны на более 300 зданий и сооружений.