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8 ноября 2024, 9:32 Читати українською

Минобороны за этот год получило от Фонда госимущества более 100 зданий на нужды ВСУ

Фонд государственного имущества Украины в этом году безвозмездно передал Министерству обороны более 100 зданий и сооружений, уже используемых для размещения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд государственного имущества Украины в этом году безвозмездно передал Министерству обороны более 100 зданий и сооружений, уже используемых для размещения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.
Фото: armyinform.com.ua

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Кроме того, сейчас ведется работа по передаче Минобороны более 100 зданий.

Отмечается, что соответствующая передача имущества происходит во исполнение меморандума о сотрудничестве по вопросам использования и отчуждения государственного имущества, а также управления объектами государственной собственности, заключенном в августе 2023 между ФГИУ и Минобороны.

Также Минобороны совместно с Фондом госимущества ведет работу по инвентаризации и государственной регистрации права собственности на объекты военного недвижимого имущества.

Так, в последнее время была осуществлена инвентаризация более 2 тыс. объектов недвижимости и государственная регистрация права собственности Минобороны на более 300 зданий и сооружений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
8 ноября 2024, 10:43
#
Це все добре, питання в іншому, це нежитлові будівлі і споруди, чи житлові?

Бо якщо житлові, то ці будівлі і споруди були надані Міноборони для використання на потреби ЗСУ, чи надані співробітникам Міноборони або військовослужбовцям?

Новина доволі поверхнева і виглядає так, наче є варіант того, що умовні генерали відпишуть самі собі і своїм підлеглим пару трійку таких будівель, хоча на папері ці будівлі можуть належати Міноборони.
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