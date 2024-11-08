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8 ноября 2024, 9:05 Читати українською

Китайская нефтесервисная компания продает бизнес в Украине

Кипрская компания украинского бизнесмена Игоря Мазепы покупает украинское подразделение крупнейшей частной нефтесервисной компании из Китая. Антимонопольный комитет Украины 7 ноября дал соответствующее разрешение, сообщает регулятор.

Кипрская компания украинского бизнесмена Игоря Мазепы покупает украинское подразделение крупнейшей частной нефтесервисной компании из Китая.
Фото: pixabay.com

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АМКУ разрешил кипрской компании Prato Golf Investments LTD приобрести контроль над ООО «Бэйкень Энергетика Украина».

По данным в системе YouControl, ООО «Бэйкэн Энергетика Украина» принадлежит китайской компании Xinjiang Beiken Energy, а бенефициаром Prato Golf Investments LTD является украинский предприниматель Игорь Мазепа. Из-за этой кипрской компании в Украине ему уже принадлежит ООО «Международный „Н“ гольф клуб».

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Xinjiang Beiken Energy Engineering Co — крупнейшая частная нефтесервисная компания в Китае, основавшая в Украине дочернюю компанию в сентябре 2017 года, отмечает Liga.net. Тогда же Xinjiang Beiken заключила контракт с государственным «Укргаздобычей» на бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
asdf2024
asdf2024
8 ноября 2024, 9:30
#
Даже китайцы бегут с тонущего корабля…
+
+15
gucci
gucci
8 ноября 2024, 10:20
#
Ти рашенбот. Лодка, що тоне, то рашка. Жодна нормальна країна після того, що русосвині наробили, дивитиметься на те болото виключно, щоб багрити туде своє лайно. А щодо нафти і китайців, то це просто схеми, не більше.
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