Китайская нефтесервисная компания продает бизнес в Украине

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АМКУ разрешил кипрской компании Prato Golf Investments LTD приобрести контроль над ООО «Бэйкень Энергетика Украина».

По данным в системе YouControl, ООО «Бэйкэн Энергетика Украина» принадлежит китайской компании Xinjiang Beiken Energy, а бенефициаром Prato Golf Investments LTD является украинский предприниматель Игорь Мазепа. Из-за этой кипрской компании в Украине ему уже принадлежит ООО «Международный „Н“ гольф клуб».

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Xinjiang Beiken Energy Engineering Co — крупнейшая частная нефтесервисная компания в Китае, основавшая в Украине дочернюю компанию в сентябре 2017 года, отмечает Liga.net. Тогда же Xinjiang Beiken заключила контракт с государственным «Укргаздобычей» на бурение 24 скважин в Харьковской и Полтавской областях.