За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 705 880 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 ноября: 1 580 российских оккупантов, 9 танков и 118 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 705880 (+1580) человек,
- танков — 9233 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 18661 (+49) ед,
- артиллерийских систем — 20226 (+32) ед,
- РСЗО — 1245 (+0) ед,
- средства ПВО — 996 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18526 (+118),
- крылатые ракеты — 2631 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28495 (+84) ед,
- специальная техника — 3602 (+6).
Источник: Минфин
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