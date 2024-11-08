Курс на 8 ноября: НБУ укрепил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 8 ноября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,35 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ увеличил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 8 ноября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,56 грн (на 7 ноября курс был установлен на уровне 44,33 грн). Европейская валюта подорожала на 23 копейки.

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