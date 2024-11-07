Запад не заинтересован в развитии крупного и среднего бизнеса — владелец EVA на Киевском международном экономическом форуме

Западные партнеры не заинтересованы в развитии крупного и среднего бизнеса, потому что это для них конкуренты. Они фокусируются на помощи маленький бизнес. Уже сейчас Украине нужно готовить планы по поддержке и развитию стратегических отраслей. Такое мнение озвучил бизнесмен и меценат Руслан Шостак, выступая на КМЭФ.

«Послевоенный опыт других стран свидетельствует, что Украина сама должна позаботиться с определением стратегических отраслей для развития. Зачем западным партнерам сращивать конкурентов компаниям Европы и Америки? Поэтому они будут сосредоточены на помощи маленькому бизнесу, а средний и большой должен позаботиться сам», — сказал Шостак во время выступления.

К тому же, по его словам, отечественные производители должны готовиться уже сейчас к конкурентам, которые придут из западных стран, потому что удержать бизнес смогут не все.

Шостак сказал, что у украинского бизнеса есть только три выхода, так называемые «3-П»: Умереть. Продаться. Победить.

«Умереть. Это значит не выдержать конкуренцию и освободить место для западных игроков.

Продаться. Это не самый плохой вариант, если не чувствуешь силы для борьбы, но при этом привлекателен для западных игроков. Есть белая история в Украине, хорошая репутация, отлаженные технологические процессы.

Победить. Это если ваш бизнес не только высокотехнологичен, современен, востребован. Работает по западным стандартам и не сильно отличается от конкурентов из Америки или Европы, но, если твой бизнес любит твой потребитель", — объяснил он значение.

Бизнесмен добавил, что народную любовь не так-то легко купить.

«Ее нужно завоевывать годами. Строить ЛавМарку. Почему «Еву» любят? Потому что вместе с «Евой» украинская женщина обрела уверенность в себе, возможность быть собой и иметь для этого все ресурсы. В этом году EVA получила такую награду. Потому что каждая украинская женщина сегодня клиент ЕВА. На косметике ЕВА выросло уже 3 поколения. Поэтому из всех 3-П, о которых я сказал, мы выбираем «Побеждать», — подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что украинским компаниям уже удалось в свое время победить российский и китайский бизнес в Украине еще до войны.

«История может повториться», — добавил Шостак.

Ранее Руслан Шостак заявил, что корпорации TERWIN построит новый логистический хаб на 1 млн. квадратов в Украине .