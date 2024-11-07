Запад не заинтересован в развитии крупного и среднего бизнеса — владелец EVA на Киевском международном экономическом форуме

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 19:29 Читати українською

Запад не заинтересован в развитии крупного и среднего бизнеса — владелец EVA на Киевском международном экономическом форуме

Западные партнеры не заинтересованы в развитии крупного и среднего бизнеса, потому что это для них конкуренты. Они фокусируются на помощи маленький бизнес. Уже сейчас Украине нужно готовить планы по поддержке и развитию стратегических отраслей. Такое мнение озвучил бизнесмен и меценат Руслан Шостак, выступая на КМЭФ.

«Послевоенный опыт других стран свидетельствует, что Украина сама должна позаботиться с определением стратегических отраслей для развития. Зачем западным партнерам сращивать конкурентов компаниям Европы и Америки? Поэтому они будут сосредоточены на помощи маленькому бизнесу, а средний и большой должен позаботиться сам», — сказал Шостак во время выступления.

К тому же, по его словам, отечественные производители должны готовиться уже сейчас к конкурентам, которые придут из западных стран, потому что удержать бизнес смогут не все.

Шостак сказал, что у украинского бизнеса есть только три выхода, так называемые «3-П»: Умереть. Продаться. Победить.

«Умереть. Это значит не выдержать конкуренцию и освободить место для западных игроков.

Продаться. Это не самый плохой вариант, если не чувствуешь силы для борьбы, но при этом привлекателен для западных игроков. Есть белая история в Украине, хорошая репутация, отлаженные технологические процессы.

Победить. Это если ваш бизнес не только высокотехнологичен, современен, востребован. Работает по западным стандартам и не сильно отличается от конкурентов из Америки или Европы, но, если твой бизнес любит твой потребитель", — объяснил он значение.

Бизнесмен добавил, что народную любовь не так-то легко купить.

«Ее нужно завоевывать годами. Строить ЛавМарку. Почему «Еву» любят? Потому что вместе с «Евой» украинская женщина обрела уверенность в себе, возможность быть собой и иметь для этого все ресурсы. В этом году EVA получила такую награду. Потому что каждая украинская женщина сегодня клиент ЕВА. На косметике ЕВА выросло уже 3 поколения. Поэтому из всех 3-П, о которых я сказал, мы выбираем «Побеждать», — подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что украинским компаниям уже удалось в свое время победить российский и китайский бизнес в Украине еще до войны.

«История может повториться», — добавил Шостак.

Ранее Руслан Шостак заявил, что корпорации TERWIN построит новый логистический хаб на 1 млн. квадратов в Украине .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 19:42
#
Мда это где и когда ? Сбрехал на ровном месте.

Он напомнил, что украинским компаниям удалось в свое время победить российский и китайский бизнес в Украине еще до войны.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 ноября 2024, 19:50
#
Навіщо західним партнерам зрощувати конкурентів компаніям Європи та Америки

Певно тому, що при низькій базі це зможе дати шалені ікси на кожен вкладений американський долар. Ну і це буде не зрощення конкурентів, а розширення зони впливу. Тейк із розряда «прийдуть погані вестерни і заводи поріжуть, а землю вивезуть вагонами, не треба їх пускать ми й самі собі все організуєм» :)
+
0
82845392
82845392
7 ноября 2024, 19:59
#
> шалені ікси на кожен вкладений американський долар.
> і це буде не зрощення конкурентів, а розширення зони впливу.

Конкретный механизм не объясните? Я понимаю приобретение доли в компании, как это делал ЕБРР, а всякие льготные кредиты и прочие «программы помощи» без особенных условий — это именно что выращивание конкуретов. Вот в ЕС появилась «Новая почта», которой пользуются живущие в Европе украинцы вместо условной DHL. Кому это выгодно, кроме нас, какие тут «зоны вляния» и прочие «иксы»? :)
На уровне отдельной компании можно заключить контракт на, скажем, эксклюзивные закупки сырья или обрудования/комплектующих в ответ на некую помощь, но надо смотреть, насколько это будет кому-то с той стороны интересно в каждом отдельном случае.
+
+15
Prya
Prya
7 ноября 2024, 20:10
#
Запад — это хорошие, богатые люди, которые нас любят и любят давать нам денюжку :любовь:
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами