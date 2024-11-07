Менеджеров «Укртатнафты» подозревают в присвоении почти 6 миллиардов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 19:41 Читати українською

Менеджеров «Укртатнафты» подозревают в присвоении почти 6 миллиардов

Менеджмент одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины подозревается в присвоении 5,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Менеджмент одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины подозревается в присвоении 5,8 млрд грн.
Фото: t.me/pgo_gov_ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачен менеджмент нефтеперерабатывающего предприятия, а также должностных лиц аффилированных компаний, которые в течение 2017−2022 годов незаконно завладели имуществом предприятия, которое находится в собственности государства.

Название компании не разглашается, но, по данным РБК-Украина, речь идет о менеджерах «Укртатнафты».

Как работала схема

По данным следствия, руководитель нефтеперерабатывающей компании организовал заключение договоров с подконтрольными предприятиями на поставку нефтепродуктов на суммы от 1 млн. до 1 млрд. грн., оплата за которые не производилась.

В то же время, все соглашения, стоимость которых превышает 10 млн грн, могли заключаться исключительно с согласия правления компании, а не руководителем.

При отсутствии такого согласия нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику топливо почти на 1 млрд грн.

Не оплатив продукцию, подчиненное предприятие реализовало продукцию через сети подконтрольных АЗС в ряде регионов Украины.

С 2017 по 2022 год участники схемы завладели горючим нефтеперерабатывающим предприятием на сумму свыше 5,8 млрд грн.

Обыски

Правоохранители провели 58 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Отмечается, что изъята документация, компьютерная техника и «черновые» записи.

В настоящее время 8 участников преступной организации сообщены о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Фигурантам грозит наказание в размере до 12 лет лишения свободы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 20:07
#
Вот тебе и люстраци. Коррупции только больше стало (((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами