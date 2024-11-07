Менеджеров «Укртатнафты» подозревают в присвоении почти 6 миллиардов

Менеджмент одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины подозревается в присвоении 5,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачен менеджмент нефтеперерабатывающего предприятия, а также должностных лиц аффилированных компаний, которые в течение 2017−2022 годов незаконно завладели имуществом предприятия, которое находится в собственности государства.

Название компании не разглашается, но, по данным РБК-Украина, речь идет о менеджерах «Укртатнафты».

Как работала схема

По данным следствия, руководитель нефтеперерабатывающей компании организовал заключение договоров с подконтрольными предприятиями на поставку нефтепродуктов на суммы от 1 млн. до 1 млрд. грн., оплата за которые не производилась.

В то же время, все соглашения, стоимость которых превышает 10 млн грн, могли заключаться исключительно с согласия правления компании, а не руководителем.

При отсутствии такого согласия нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику топливо почти на 1 млрд грн.

Не оплатив продукцию, подчиненное предприятие реализовало продукцию через сети подконтрольных АЗС в ряде регионов Украины.

С 2017 по 2022 год участники схемы завладели горючим нефтеперерабатывающим предприятием на сумму свыше 5,8 млрд грн.

Обыски

Правоохранители провели 58 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Отмечается, что изъята документация, компьютерная техника и «черновые» записи.

В настоящее время 8 участников преступной организации сообщены о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Фигурантам грозит наказание в размере до 12 лет лишения свободы.