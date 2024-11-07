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7 ноября 2024, 18:33 Читати українською

Китайская компания, собиравшая телевизоры Philips, Sony и Sharp, прекратила работу в россии

Китайская компания TPV Technology, собиравшая телевизоры Philips, Sony и Sharp и другие бренды прекратила свою работу в россии. Причина — давление на китайскую компанию со стороны правительств США и ЕС, а также трудности с оплатой компонентов из Китая из-за введенных против рф санкций. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант».

Китайская компания TPV Technology, собиравшая телевизоры Philips, Sony и Sharp и другие бренды прекратила свою работу в россии.
Фото: AI

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В сервисном отделе TPV Technology подтвердили, что производство на заводе в Шушарах Ленинградской области остановлено, но причину этого не уточнили. Завод работал с 2011 года, его мощности позволяли производить до 3,5 млн. телевизоров в год.

«Китайская сторона из-за высокого риска вторичных санкций, с одной стороны, и незначительности рынка рф для TPV Technology, с другой, приняла решение прекратить прямые продажи в стране», — пояснил коммерческий директор российского маркетплейса Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

По его данным, сейчас китайская компания готовится распродать остатки готовой продукции и комплектующих.

Российский завод TPV Technology производил не только телевизоры, но и OEM (Original Equipment Manufacturer) для других брендов, включая собственные марки некоторых торговых сетей, добавил директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин.

По его мнению, закрытие завода стало следствием накопившихся проблем, усугубленных трудностями с поставкой компонентов из Китая и платежами.

«Также свою роль сыграли имиджевые риски — работа на российском рынке несет определенные ограничения для брендов мирового уровня», — отметил Бородин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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