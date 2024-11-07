К закрытию межбанка курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 7 ноября: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 7 ноября
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Закрытие 7 ноября
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Изменения
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41,36/41,38
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41,30/41,32
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6/6
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44,48/44,49
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44,64/44,65
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16/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 44,35 грн, а продают за 45,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,53−41,58, евро — 44,86−45,05 грн.
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Источник: Минфин
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