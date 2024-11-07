Курс валют на вечер 7 ноября: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 7 ноября Закрытие 7 ноября Изменения доллар 41,36/41,38 41,30/41,32 6/6 евро 44,48/44,49 44,64/44,65 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 44,35 грн, а продают за 45,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,53−41,58, евро — 44,86−45,05 грн.

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