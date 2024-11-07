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7 ноября 2024, 18:01 Читати українською

Мировые продажи чипов в сентябре достигли рекордных $55 миллиардов

В сентябре 2024 года мировой объем продаж чипов составил рекордные $55,3 млрд, что на 4,1% больше, чем в августе 2024 года ($53,1 млрд). Об этом сообщает ассоциация SIA.

В сентябре 2024 года мировой объем продаж чипов составил рекордные $55,3 млрд, что на 4,1% больше, чем в августе 2024 года ($53,1 млрд).
Фото: pixabay.com

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Мировые продажи полупроводников составили $166 млрд за третий квартал 2024 года, что на 23,2% больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года и на 10,7% больше, чем во втором квартале 2024 года.

«Глобальный рынок чипов продолжал расти в течение третьего квартала 2024 года, причем продажи из квартала в квартал росли самыми высокими темпами с 2016 года», — сказал президент и генеральный директор SIA Джон Нойффер.

По его словам, продажи в сентябре достигли самого высокого месячного показателя за всю историю рынка благодаря годовому росту в обеих Америках на 46,3%.

Лидер роста при этом стал крупнейшим рынком сбыта чипов ($17,24 млрд), обогнав Китай с его $16,04 млрд. Китайская выручка от реализации чипов прибавила 22,9%, уступив лишь Америки. В прошлом году Китай опережал Америки по объемам выручки от реализации чипов на своей территории.

Европа столкнулась с падением выручки от реализации чипов на 8,2% до $4,43 млрд, Япония прибавила 7,7% до $4,21 млрд. Третьим по величине выручки макрорегионом в классификации SIA является Азиатско-Тихоокеанский в сочетании со всеми другими странами (кроме Китая и Японии). Здесь профильная выручка по итогам сентября выросла на 18,4% до $13,4 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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