Швейцарский банк UBS сообщил о том, что успешно провел тестирование платежной системы на основе блокчейна, разработанной им для повышения эффективности трансграничных транзакций, известной как UBS Digital Cash, передает Reuters.
Швейцарский UBS тестирует платежную систему на основе блокчейна
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Что известно
В ходе пилотной проверки транзакции проводились с транснациональными клиентами и банками, включая внутренние транзакции в Швейцарии и трансграничные платежи в долларах США, швейцарских франках, евро и китайских юанях, говорится в заявлении UBS.
При этом UBS заявил, что планирует расширять и развивать UBS Digital Cash на дальнейших этапах.
По мнению банка, система должна позволить фирмам управлять внутридневной ликвидностью и регулировать буферы ликвидности на своих счетах более легко из-за повышенной видимости их денежных позиций.
Источник: Минфин
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