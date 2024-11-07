Швейцарский UBS тестирует платежную систему на основе блокчейна

Швейцарский банк UBS сообщил о том, что успешно провел тестирование платежной системы на основе блокчейна, разработанной им для повышения эффективности трансграничных транзакций, известной как UBS Digital Cash, передает Reuters.

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Что известно

В ходе пилотной проверки транзакции проводились с транснациональными клиентами и банками, включая внутренние транзакции в Швейцарии и трансграничные платежи в долларах США, швейцарских франках, евро и китайских юанях, говорится в заявлении UBS.

При этом UBS заявил, что планирует расширять и развивать UBS Digital Cash на дальнейших этапах.

По мнению банка, система должна позволить фирмам управлять внутридневной ликвидностью и регулировать буферы ликвидности на своих счетах более легко из-за повышенной видимости их денежных позиций.