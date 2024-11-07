Банки одобрили заявки на кредитование проектов по возобновлению энергетики на 11,7 миллиарда

Банки за июнь — октябрь 2024 года получили 2927 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 66,2 млрд грн. Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 11,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты опроса 20 крупнейших банков, проведенного НБУ .

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Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составил 3,4 млрд грн. Таковы результаты опроса Национальным банком 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры за период с 1 июня по 1 ноября 2024 года.

В частности, в октябре:

подано 443 заявки на сумму 11,5 млрд грн;

одобрено 1699 заявок на сумму 3,9 млрд грн;

предоставлено 267 кредитов общим объемом 1,56 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным займам бизнеса составляет около 310 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля).

Наибольшие объемы средств выделены на:

приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (122 мВт),

покупку дизельных и бензиновых генераторов (100 мВт),

строительство СЭС (83 мВт).

Проекты финансируются в 21 области страны.

Кроме того, банки кредитуют и население. В течение октября гражданам предоставлено 1 тыс. кредитов общим объемом 176 млн. грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, вырос до 366 млн. грн.

Напомним

В июне 2024 года 20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики. Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса и домохозяйств.

В частности, предприниматели могут привлекать финансирование для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и т. д.

Базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом — от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше — не более UIRD12M + 3%).