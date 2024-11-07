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7 ноября 2024, 12:22 Читати українською

В Украине возобновили заказ индивидуальных номерных знаков

С 6 ноября сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, который приостанавливался в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

С 6 ноября сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков, который приостанавливался в сентябре.
Фото: hsc.gov.ua

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С начала 2024 года было разработано и изготовлено 11 244 комплектов макетов. 10 902 из них заказаны через Кабинет водителя.

Индивидуальный номерной знак

Индивидуальный номерной знак — это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться.

Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги

  • спецпродукция (номерный знак) для легковых авто — 340,02 грн;
  • спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов — 154,80 грн;
  • три символа (минимальный заказ) — 300 грн;
  • каждый следующий (до восьми символов) — 90 грн;
  • графический элемент — 500 грн.

Как заказать

Заказать индивидуальный номерной знак можно в любом удобном территориальном сервисном центре МВД или онлайн — Кабинете водителя.

Получение осуществляется двумя способами: самостоятельно или с доставкой в отделение Новой почты.

Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве — в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке на отделение Новой почты предоставляет ГП «ИНФОТЕХ» за дополнительную плату.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 12:33
#
Почему бы и нет, если людям такое интересно.
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