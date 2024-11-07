Курс валют на 7 ноября: евро в банках подешевел на 40 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Курс евро в покупке потерял 40 копеек, а в продаже 35 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и потерял 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 45,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,60, евро — 44,77−45,04 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,36−41,38 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,48−44,49 грн/евро.

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