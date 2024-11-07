В Украине 9 млн га охвачены цифровой платформой Cropwise Operations

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 10:00 Читати українською

В Украине 9 млн га охвачены цифровой платформой Cropwise Operations

Один из ведущих игроков в сфере агротехнологий — швейцарская агротехнологическая компания Syngenta — прилагает значительные усилия для того, чтобы агропроизводители получали не только высококачественные средства защиты растений и семян, но и инновационные технологические решения.

Об этом говорится в материале AgroPortal.ua «Как зарождаются инновации в сельском хозяйстве: от молекулы до поля».

С 2020 года компания обязалась инвестировать $2 млрд в течение 5 лет для повышения производительности сельского хозяйства устойчивым и ответственным способом, дополнительно к регулярным ежегодным инвестициям в R&D. Уровень инвестиций в инфраструктуру, персонал, инновационные продукты и услуги делает компанию одним из лидеров в этой сфере.

Благодаря таким инвестициям и научным достижениям украинские аграрии получают доступ к современным технологиям, которые помогают повысить урожайность и обеспечивают устойчивое развитие сельского хозяйства даже в сложных условиях.

«Наша задача — предложить и максимально открыть доступ к ведущим цифровым технологиям и агрорешениям, которые позволяют фермеру управлять хозяйством в несколько кликов в режиме реального времени — где бы он ни был, при любых обстоятельствах. Самый яркий пример — система Cropwise Operations, предоставляющая фермерам широкий спектр инструментов и услуг, адаптированных к их конкретным потребностям, на одной платформе, соединяя все точки — от плана к выполнению, от посева до сбора урожая, от диагностики растений до обработки. Около 9 млн га в Украине полностью или частично охвачены системой», — уточняет директор по информационным и цифровым технологиям Фероз Шейх.

В частности, цифровой инструмент Cropwise Seed Selector позволяет фермерам быстро получить персонализированные рекомендации по выбору гибридов семян с учетом условий конкретного поля и агротехнологий для максимизации своего результата. Цифровое решение разработано для работы в ФХ любого размера независимо от того, 2 или 200 полей.

«Старый» подход состоит в том, чтобы, условно, просто приехать на поле и обработать все посевы с фиксированной нормой. Новейшие же цифровые технологии позволяют работать целесообразнее и разумнее с экономической точки зрения. Например, мы можем с помощью приложения создать конкретные задачи для опрыскивателя, чтобы он вносил препараты только на участки поля, которые требуют обработки. Таким образом мы можем внести препарат буквально на 20% от всего поля. Теоретически это могут быть затраты на уровне $16 вместо $20 на гектар. А у вас много гектаров. Все-таки существенная экономия! К тому же этот подход оказывает положительное влияние на экологию, уменьшая химическую нагрузку и время работы полевых машин. Мы действительно помогаем фермерам использовать МТР более рационально благодаря инновационным цифровым решениям", — добавляет исполнительный директор компании Cropwise Operations Дмитрий Шемет.

Внедрение системы со сменной нормой внесения удобрений, когда цифровой сервис создает карту дифференцированного внесения для разных участков поля в зависимости от анализа почвы и продуктивности участка, может принести 10−20% сокращения использования удобрений, до 15% прироста урожайности и уменьшения стока азота, а также повысить рентабельность инвестиций хозяйства до 20%.

Система Cropwise Operations позволяет фермеру получить более высокие и качественные урожаи, а, соответственно, и большую прибыль, уменьшать расходы, управлять хозяйством, заботясь об окружающей среде.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами