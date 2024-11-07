В Украине 9 млн га охвачены цифровой платформой Cropwise Operations

Один из ведущих игроков в сфере агротехнологий — швейцарская агротехнологическая компания Syngenta — прилагает значительные усилия для того, чтобы агропроизводители получали не только высококачественные средства защиты растений и семян, но и инновационные технологические решения.

Об этом говорится в материале AgroPortal.ua «Как зарождаются инновации в сельском хозяйстве: от молекулы до поля».

С 2020 года компания обязалась инвестировать $2 млрд в течение 5 лет для повышения производительности сельского хозяйства устойчивым и ответственным способом, дополнительно к регулярным ежегодным инвестициям в R&D. Уровень инвестиций в инфраструктуру, персонал, инновационные продукты и услуги делает компанию одним из лидеров в этой сфере.

Благодаря таким инвестициям и научным достижениям украинские аграрии получают доступ к современным технологиям, которые помогают повысить урожайность и обеспечивают устойчивое развитие сельского хозяйства даже в сложных условиях.

«Наша задача — предложить и максимально открыть доступ к ведущим цифровым технологиям и агрорешениям, которые позволяют фермеру управлять хозяйством в несколько кликов в режиме реального времени — где бы он ни был, при любых обстоятельствах. Самый яркий пример — система Cropwise Operations, предоставляющая фермерам широкий спектр инструментов и услуг, адаптированных к их конкретным потребностям, на одной платформе, соединяя все точки — от плана к выполнению, от посева до сбора урожая, от диагностики растений до обработки. Около 9 млн га в Украине полностью или частично охвачены системой», — уточняет директор по информационным и цифровым технологиям Фероз Шейх.

В частности, цифровой инструмент Cropwise Seed Selector позволяет фермерам быстро получить персонализированные рекомендации по выбору гибридов семян с учетом условий конкретного поля и агротехнологий для максимизации своего результата. Цифровое решение разработано для работы в ФХ любого размера независимо от того, 2 или 200 полей.

«Старый» подход состоит в том, чтобы, условно, просто приехать на поле и обработать все посевы с фиксированной нормой. Новейшие же цифровые технологии позволяют работать целесообразнее и разумнее с экономической точки зрения. Например, мы можем с помощью приложения создать конкретные задачи для опрыскивателя, чтобы он вносил препараты только на участки поля, которые требуют обработки. Таким образом мы можем внести препарат буквально на 20% от всего поля. Теоретически это могут быть затраты на уровне $16 вместо $20 на гектар. А у вас много гектаров. Все-таки существенная экономия! К тому же этот подход оказывает положительное влияние на экологию, уменьшая химическую нагрузку и время работы полевых машин. Мы действительно помогаем фермерам использовать МТР более рационально благодаря инновационным цифровым решениям", — добавляет исполнительный директор компании Cropwise Operations Дмитрий Шемет.

Внедрение системы со сменной нормой внесения удобрений, когда цифровой сервис создает карту дифференцированного внесения для разных участков поля в зависимости от анализа почвы и продуктивности участка, может принести 10−20% сокращения использования удобрений, до 15% прироста урожайности и уменьшения стока азота, а также повысить рентабельность инвестиций хозяйства до 20%.

Система Cropwise Operations позволяет фермеру получить более высокие и качественные урожаи, а, соответственно, и большую прибыль, уменьшать расходы, управлять хозяйством, заботясь об окружающей среде.