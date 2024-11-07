За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 704,3 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ .
Потери врага за 6 ноября: 1400 российских оккупантов, 10 танков и 42 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 704300 (+1400) человек,
- танков — 9224 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 18612 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 20194 (+24) ед,
- РСЗО — 1245 (+0) ед,
- средства ПВО — 996 (+0) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18408 (+42),
- крылатые ракеты — 2631 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28411 (+78) ед,
- специальная техника — 3596 (+8)
Источник: Минфин
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