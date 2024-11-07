Как организовать корпоративное медстрахование для сотрудников, чтобы и руководство и команда сказали «Круто!»?

Корпоративное медицинское страхование (ДМС) — это важный шаг, чтобы показать команде, что вы действительно о ней заботитесь! Ведь сотрудники, имеющие медстрахование, чувствуют себя защищенными.

Однако мы понимаем, что выбрать ДМС, который подойдет всем и впишется в бюджет, — это настоящий вызов для HR-менеджеров, финансистов и руководителей.

Если вам поручили разобраться в медстраховании для коллектива, команда Finance.ua Страхование поможет.

15 ноября в 12:30 присоединяйтесь к бесплатному онлайн — вебинару, на котором наш спикер Дарья Сатко поделится всеми практическими советами и лайфхаками, чтобы помочь вам подобрать лучшую программу страхования для коллектива.

Что вы получите на вебинаре?

пошаговую инструкцию, чтобы не потеряться в деталях;

простые советы, как составить программу страхования и при этом уложиться в бюджет;

готовы аргументы, чтобы убедить всех, что это следует внедрять.

После регистрации вы получите гайд «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива», где найдете:

более 5 полезных разделов о корпоративном медицинском страховании

пошаговые инструкции для согласования программы с руководством

материалы гайда останутся в вашем доступе без ограничений, независимо от даты вебинара.

В конце вебинара, спикер Дарья Сатко ответит на вопросы зрителей относительно корпоративного медицинского страхования.

Участие бесплатно при предварительной регистрации. Регистрируйтесь, а мы напомним вам о начале вебинара за 2 часа.

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Не знаете что спрашивать на вебинаре? Посмотрите наше видео на YouTube о медицинском страховании, чтобы составить список вопросов для обсуждения на вебинаре.

Ссылки на видео здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Se5HNKxAEgg