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7 ноября 2024, 10:12 Читати українською

Apple грозит первый штраф от ЕС за нарушение закона о цифровых рынках

Компания Apple оказалась под угрозой первого в истории штрафа в соответствии с новым законом ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который направлен на предотвращение антиконкурентного поведения среди крупных технологических компаний. Об этом пишет Bloomberg.

Компания Apple оказалась под угрозой первого в истории штрафа в соответствии с новым законом ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который направлен на предотвращение антиконкурентного поведения среди крупных технологических компаний.
Фото: depositphotos

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Что известно о законе

Этот закон, разработанный Европейским Союзом, призван сдерживать влияние больших платформ, таких как App Store, и обеспечивать равноправный доступ к цифровым рынкам для всех игроков.

Согласно сообщению, суть нарушения состоит в том, что Apple отказывается разрешить разработчикам приложений предлагать пользователям альтернативные способы приобретения, кроме App Store.

По словам анонимных источников, Apple продолжает принуждать пользователей совершать покупки в пределах своей платформы, где компания получает комиссию, часто около 30%.

Эта ситуация особенно остро стоит для крупных игроков, таких как Spotify, критикующих ограничения App Store и считающих их попыткой удержать монополию на цифровые услуги.

DMA расширяет полномочия европейских регуляторов и позволяет налагать штрафы до 10% от годовых глобальных продаж для нарушителей, а в случае повторного нарушения — до 20%.

Этот закон направлен на превентивное сдерживание антиконкурентной практики, прежде чем она приведет к долгосрочным последствиям на рынке. В отличие от традиционных антимонопольных расследований, DMA требует от крупных игроков обеспечивать соблюдение условий конкуренции.

Bloomberg отмечает, что Apple уже получил предупреждение в июне этого года, когда Еврокомиссия указала на обязанность компании предоставить разработчикам возможность перенаправить пользователей на внешние платформы.

Если регуляторы решат применить штрафы за повторное нарушение, это может привести к существенным финансовым потерям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 10:36
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А в ЕС, есть аналог ЭПЛ наверное. Которому сложно конкурировать.
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