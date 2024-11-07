Украинцы оценили уровень своего благосостояния: 31,1% назвали благосостояние своей семьи плохим

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 ноября 2024, 9:00 Читати українською

Украинцы оценили уровень своего благосостояния: 31,1% назвали благосостояние своей семьи плохим

Около трети украинцев оценивают благосостояние своей семьи как «очень плохое», 50% — как «не плохое и не хорошее», а 16% — как очень хорошее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Около трети украинцев оценивают благосостояние своей семьи как «очень плохое», 50% - как «не плохое и не хорошее», а 16% - как очень хорошее.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным социологов, уровень благосостояния собственной семьи, как правило, граждане оценивают лучше, чем экономическую ситуацию в стране в целом.

Как изменилась оценка

В мае 2021 г. только 36% оценивали благосостояние своей семьи как «очень» или «достаточно» плохое, 48% — как «не плохое и не хорошее», 14% — как «хорошее» или «очень хорошее»). В сентябре-октябре 2022 г. несколько возросла доля граждан, которые оценивали его как «очень» или «достаточно» плохим" (до 39%), доля тех, кто считал его «добрым» или «очень хорошим», снизилась до 10%.

По результатам опроса, проведенного в феврале-марте 2023 года, равно как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась и стала близка к показателям, которые были зафиксированы в мае 2021 года: 35% оценивали его как «очень» или «достаточно» плохим, 50% — как «не плохое и не доброе», 12% — как «хорошее» или «очень хорошее».

В декабре 2023 года оценки уровня благосостояния собственной семьи несколько ухудшились (соответственно 37%, 51% и 10,5%) и статистически значимо не отличались от сентября-октября 2022 года.

«Однако результаты опроса, проведенного в сентябре 2024 года (соответственно 31%, 50% и 16%) демонстрируют некоторое улучшение по сравнению с декабрем прошлого года и даже несколько лучше показателей „довоенного“ 2021 года», — отмечают социологи.

Уровень материального благополучия

По их информации, при оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки позволяют совершать семейные доходы, после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021 года несколько возросла как доля граждан, отвечающих, что сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 года до 12% в сентябре 2024 года), так и доля тех, кто отвечает, что живет обеспечено, но сделать некоторые покупки пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль) (с 6% до 9%), при уменьшении доли тех, кто отвечает, что их семье «в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения» (с 44% до 41%).

По результатам опроса, примерно равными среди граждан есть часть тех, кто отвечает, что при покупке продуктов чаще пытаются покупать самые дешевые продукты, имеется ввиду их качество (44%), и тех, кто чаще позволяет себе покупать более качественные (полезнее или вкуснее) продукты, даже если они дороже (45%). Последние составляют лишь 15% среди тех, кто отвечает, что «едва сводят концы с концами» и 81% среди тех, кто отвечает «живут обеспечено».

По сравнению с 2005 годом с 38% до 54% возросла доля граждан, которые основную часть средств к существованию получают из заработной платы, и с 38% до 29% уменьшилась доля живущих преимущественно на пенсии, стипендии, денежную помощь или алименты, с 7 % до 2,5% — из запасов или доходов, полученных в подсобном хозяйстве, на земельном участке, с 5% до 3% — путем побочных подработок, с 3% до 2% — с доходов от предпринимательства.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на сентябрь 2024 года доля тех, кто считает, что ситуация в экономике в течение трех месяцев изменится к лучшему, составляет 7%, придерживающихся мнения, что она ухудшится — 31%, а доля тех, кто считает, что она не изменится — составляет 48,5%.

Подобные тенденции наблюдались и в динамике ожидаемых изменений в краткосрочной перспективе уровня благосостояния семьи. По данным последнего опроса, доля тех, кто считает, что он за этот период улучшится, составляет 8%, придерживающихся мнения, что он ухудшится — 24%, что он не изменится — 52%.

Оценка экономической ситуации в стране

Граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: в сентябре 2024 года 60% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую», 6% — как «хорошую» или «очень хорошую» и 29,5% — как «не плохую и не хорошею». Эти цифры лучше, чем в декабре 2023 года и близки к «довоенным» показателям мая 2021 года.

Методика опроса

Опрос проводился методом face-to-face. Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 ноября 2024, 9:09
#
Уважаема редакция.
А почему ваши уважаемые журналисты не публиковали подобных исследований в 2017, 2018 году?
Там данные более интересные. только почему-то вы их «обошли».
+
+30
asdf2024
asdf2024
7 ноября 2024, 9:22
#
Опрос проводили среди украинцев в Польше и Словатчине)))
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
7 ноября 2024, 9:27
#
«6% — як „добру“ або „дуже добру“ і 29,5% — як „не погану і не добру“. Ці цифри кращі, ніж у грудні 2023 року і близькі до „довоєнних“ показників травня 2021 року.»
Ничего доброго в том что у нас 35,5% населения экономически безграмотное и не знают реальное состояние экономики я не вижу
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
7 ноября 2024, 9:38
#
Все подобные опросы несут, разве что, только философский характер. Одни считают себя бедными имея доход 6тыс грв в месяц на человека, другие при доходе в 60тыс — тоже считают себя бедняками. Пенсионерам при их пенсии в 3тыс грв — все кто имеет доход более 10тыс — кажутся богачами… Это все относительные взгляды, как на них можно равняться?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kikudzuki и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами