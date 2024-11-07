Украинцы оценили уровень своего благосостояния: 31,1% назвали благосостояние своей семьи плохим

Около трети украинцев оценивают благосостояние своей семьи как «очень плохое», 50% — как «не плохое и не хорошее», а 16% — как очень хорошее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

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По данным социологов, уровень благосостояния собственной семьи, как правило, граждане оценивают лучше, чем экономическую ситуацию в стране в целом.

Как изменилась оценка

В мае 2021 г. только 36% оценивали благосостояние своей семьи как «очень» или «достаточно» плохое, 48% — как «не плохое и не хорошее», 14% — как «хорошее» или «очень хорошее»). В сентябре-октябре 2022 г. несколько возросла доля граждан, которые оценивали его как «очень» или «достаточно» плохим" (до 39%), доля тех, кто считал его «добрым» или «очень хорошим», снизилась до 10%.

По результатам опроса, проведенного в феврале-марте 2023 года, равно как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась и стала близка к показателям, которые были зафиксированы в мае 2021 года: 35% оценивали его как «очень» или «достаточно» плохим, 50% — как «не плохое и не доброе», 12% — как «хорошее» или «очень хорошее».

В декабре 2023 года оценки уровня благосостояния собственной семьи несколько ухудшились (соответственно 37%, 51% и 10,5%) и статистически значимо не отличались от сентября-октября 2022 года.

«Однако результаты опроса, проведенного в сентябре 2024 года (соответственно 31%, 50% и 16%) демонстрируют некоторое улучшение по сравнению с декабрем прошлого года и даже несколько лучше показателей „довоенного“ 2021 года», — отмечают социологи.

Уровень материального благополучия

По их информации, при оценке уровня материального благосостояния собственной семьи с точки зрения того, какие покупки позволяют совершать семейные доходы, после начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021 года несколько возросла как доля граждан, отвечающих, что сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% в июне 2021 года до 12% в сентябре 2024 года), так и доля тех, кто отвечает, что живет обеспечено, но сделать некоторые покупки пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль) (с 6% до 9%), при уменьшении доли тех, кто отвечает, что их семье «в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения» (с 44% до 41%).

По результатам опроса, примерно равными среди граждан есть часть тех, кто отвечает, что при покупке продуктов чаще пытаются покупать самые дешевые продукты, имеется ввиду их качество (44%), и тех, кто чаще позволяет себе покупать более качественные (полезнее или вкуснее) продукты, даже если они дороже (45%). Последние составляют лишь 15% среди тех, кто отвечает, что «едва сводят концы с концами» и 81% среди тех, кто отвечает «живут обеспечено».

По сравнению с 2005 годом с 38% до 54% возросла доля граждан, которые основную часть средств к существованию получают из заработной платы, и с 38% до 29% уменьшилась доля живущих преимущественно на пенсии, стипендии, денежную помощь или алименты, с 7 % до 2,5% — из запасов или доходов, полученных в подсобном хозяйстве, на земельном участке, с 5% до 3% — путем побочных подработок, с 3% до 2% — с доходов от предпринимательства.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на сентябрь 2024 года доля тех, кто считает, что ситуация в экономике в течение трех месяцев изменится к лучшему, составляет 7%, придерживающихся мнения, что она ухудшится — 31%, а доля тех, кто считает, что она не изменится — составляет 48,5%.

Подобные тенденции наблюдались и в динамике ожидаемых изменений в краткосрочной перспективе уровня благосостояния семьи. По данным последнего опроса, доля тех, кто считает, что он за этот период улучшится, составляет 8%, придерживающихся мнения, что он ухудшится — 24%, что он не изменится — 52%.

Оценка экономической ситуации в стране

Граждане Украины достаточно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: в сентябре 2024 года 60% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую», 6% — как «хорошую» или «очень хорошую» и 29,5% — как «не плохую и не хорошею». Эти цифры лучше, чем в декабре 2023 года и близки к «довоенным» показателям мая 2021 года.

Методика опроса

Опрос проводился методом face-to-face. Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.