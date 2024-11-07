Поезд Киев — Братислава планируют запустить до конца 2024 года

На заседании украино-словацкой смешанной комиссии объявили о намерениях запустить прямое железнодорожное сообщение Киева с Братиславой в декабре 2024 года. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По словам вице-премьера Словакии по восстановлению, устойчивости и использованию еврофондов Петра Кмеца, стороны договорились о реализации железнодорожного сообщения Киев — Братислава с пересадкой на станции Чоп.

«Маршрут учитывает уже начатое строительство линии европейского пути в Украине между Ужгородом и Чопом и возможную будущую прямую линию Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава с перспективой продолжения маршрута в другие европейские страны», — говорится в сообщении.