На заседании украино-словацкой смешанной комиссии объявили о намерениях запустить прямое железнодорожное сообщение Киева с Братиславой в декабре 2024 года. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Поезд Киев — Братислава планируют запустить до конца 2024 года
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Что известно
По словам вице-премьера Словакии по восстановлению, устойчивости и использованию еврофондов Петра Кмеца, стороны договорились о реализации железнодорожного сообщения Киев — Братислава с пересадкой на станции Чоп.
«Маршрут учитывает уже начатое строительство линии европейского пути в Украине между Ужгородом и Чопом и возможную будущую прямую линию Ужгород — Чоп — Кошице — Братислава с перспективой продолжения маршрута в другие европейские страны», — говорится в сообщении.
Новый поезд, как ожидается, удастся запустить в середине декабря 2024 года.
Источник: Минфин
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