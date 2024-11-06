В Турции нашли новую схему для расчетов с рф в рублях

Турецкий газовый трейдер Bosphorus Gaz начинает предлагать турецким экспортерам валютообменные операции, чтобы упростить не подпадающие под санкции торговые операции между россией и Турцией. Об этом гендиректор турецкой компании Бильгехан Устундаг рассказал в интервью Bloomberg.

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По его словам, новая схема расчетов должна решить проблемы турецких экспортеров, которые сталкиваются с задержками расчетов и высокими банковскими комиссиями за транзакции, связанные с россией, даже за поставки неподсанкционных товаров.

Как это будет работать

Российские компании будут оплачивать приобретенные у Турции товары рублями на счет Bosphorus Gaz, который будет выплачивать турецким экспортерам эквивалентную сумму, но уже в евро.

Bosphorus Gaz будет использовать полученные рубли для оплаты покупаемого у Газпрома российского газа. Все операции будут производиться через турецкий государственный банк Emlak Katilim Bankasi, чтобы гарантировать легальность сделки.

Bosphorus Gaz будет взимать комиссию за проведение свопа. При этом Устундаг Устюндаг заверил, что торговля подсанкционными товарами в рамках валютного свопа будет запрещена.

Bosphorus Gaz начала предлагать валютный своп в прошлом месяце. По словам Устюндага, сейчас эта схема находится в стадии тестирования. Он также уточнил, что валютный своп не нацелен на конкретные сектора, и пока ожидаются небольшие объемы сделок.

«Сейчас мы оцениваем, насколько это будет востребовано», — отметил он, уточнив, что масштаб схемы будет зависеть от объемов турецкого экспорта и импорта российского газа.

Связи с россией

У Bosphorus Gaz есть долгая история связей с россией. Газпром владел 71% акций компании до 2018 года, а затем продал ее турецкой Sen Group. Контракт Bosphorus Gaz с Газпромом предусматривает поставку 2,5 млрд кубометров газа в год до 2043 года.