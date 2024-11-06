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6 ноября 2024, 18:41 Читати українською

Золото упало на опасениях роста инфляции

Во второй половине торгов среды золото ускорило падение, опустившись до 3-недельного минимума на фоне скачка доллара после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США, пишет Yahoo Finance.

Во второй половине торгов среды золото ускорило падение, опустившись до 3-недельного минимума на фоне скачка доллара после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США, пишет Yahoo Finance.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВыборыПереваривая итоги выборов, инвесторы также готовятся к заседанию ФРС в ожидании подсказок о темпах снижения процентных ставок.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Выборы

Переваривая итоги выборов, инвесторы также готовятся к заседанию ФРС в ожидании подсказок о темпах снижения процентных ставок. Перспектива нескольких снижений ставок послужила основой для впечатляющего ралли золота в этом году.

Спотовое золото снизилось почти на 3% до $2 663 за унцию по состоянию на 15:45. В прошлый четверг цена на золото достигла рекордной отметки в $2 790. Фьючерсы упали на 2,9% до $2 670.

Доллар тем временем достиг четырехмесячного максимума в районе 105,44, поскольку трейдеры ставят на то, что перспектива повышения тарифов при Трампе может дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.

«Золото будет разрываться между риском роста инфляции, потенциальным замедлением темпов снижения ставок в США по мере развертывания тарифов и сохраняющимся спросом на активы-убежища», — сказал Оле Хансен, глава товарной стратегии в Saxo Bank.

Как изменилась цена на золото при Трампе

Спотовое золото подорожало на 54% во время первого срока Трампа и примерно на 50% при нынешнем президенте Джо Байдене.

«В перспективе главный вопрос для рынка золота — насколько сегодняшняя версия президента Трампа будет отличаться от той, что победила на выборах восемь лет назад», — говорит Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

Двухдневное заседание ФРС заканчивается в четверг, и рынки в целом ожидают, что ФРС объявит о снижении ставки на четверть пункта после сокращения на 50 базисных пунктов в сентябре.

Источник: Минфин
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