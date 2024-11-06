Облигации США испытали наибольшее падение с 2020 года из-за инфляционных рисков, связанных с победой Трампа

Казначейские облигации США упали на торгах в среду, причем 30-летние бумаги показали самый мощный спад с марта 2020 года — поскольку инвесторы снова начали делать ставки на то, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом повысит инфляцию. Об этом сообщает Bloomberg.

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Длинные облигации лидировали по медвежьей динамике — доходность 30-летних долговых обязательств выросла на 24 базовых пункта, что стало самым дневным скачком с марта 2020 года.

Но потери распространились по всей кривой, поскольку трейдеры сократили ставки на масштабы смягчения политики ФРС. Доходность 2-летних облигаций выросла на 13 базовых пунктов.

Они по-прежнему ожидают, что центральный банк снизит ставки на четверть пункта в четверг.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 21 базисный пункт до 4,48%, самого высокого уровня с июля. Они продемонстрировали более низкую доходность, чем европейские облигации, что отражает обеспокоенность по поводу влияния американских тарифов на экспортозависимые отрасли еврозоны.

«Вопрос о том, способна ли политика Трампа вызвать устойчивый рост инфляции, можно обсуждать в течение следующих пяти лет», — сказала Фрея Бимиш, глава отдела макроэкономики в TS Lombard.

По ее словам, рынки не могут полностью оценить сегодня.

Такие изменения также сигнализируют об обеспокоенности тем, что предложения Трампа могут увеличить бюджетный дефицит и повысить предложение облигаций.

Однако некоторые инвесторы уже считают, что рост доходности в США был чрезмерным.

«Обвал облигаций зашел слишком далеко, и мы ожидаем, что ФРС останется на пути к снижению ставок», — сказал Марк Хефеле, главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management.

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