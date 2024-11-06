Персональные данные 90% россиян находятся в открытом доступе

В результате утечек информации в открытом доступе находятся персональные данные около 90% взрослых россиян, заявил председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме. Об этом пишет РБК.

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Что известно

«Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной степени имеют свои персональные данные в открытом доступе», — рассказал Кузнецов.

Согласно анализу Сбербанка, проведенному по итогам прошлого года и первого полугодия 2024 года, основным источником утечек оказались интернет-магазины и медицинские учреждения, а на банки пришлось не более 2%.

Деньги россиян могут похитить

Аналитики банка ожидают, что у россиян по итогам года могут похитить около 250 млрд рублей. По прогнозу банка, ущерб российской экономики от кибератак в 2023—2024 годах может приблизиться к 1 трлн рублей, если ситуация не изменится.

По данным InfoWatch, в 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов, а всего было зафиксировано 64 случая утечек. Это в 3,2 раза и на 12,3% больше, чем в 2022 году. При этом почти половина утечек (46,9%) произошла в банках.

Согласно последним данным Банка россии, во втором квартале 2024 года мошенники украли у клиентов банков 4,7 млрд рублей, совершив 257 тыс. денежных переводов. Хотя банки предотвратили кражу почти 2,3 трлн рублей, клиентам было возвращено всего 6,1% похищенной суммы.