Укрэнерго объявило технический дефолт по евробондам

Укрэнерго с 9 ноября временно приостанавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по «зеленым» облигациям устойчивого развития. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Подробности

«Это техническое решение будет действовать до момента завершения планируемой реструктуризации долга в ближайшие месяцы. „Укрэнерго“ совместно с правительством Украины принимает все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с владельцами облигаций в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основаниями для прекращения платежей есть положения отдельного закона, а также двух постановлений правительства и приказа Министерства энергетики. Указанные нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украиной условий сотрудничества с МВФ.

В «Укрэнерго» добавили, что проинформировали своих партнеров и кредиторов о временном приостановлении платежей по еврооблигациям и «уверили их в операционной и финансовой устойчивости компании».

Напомним

В ноябре 2021 года НЭК «Укрэнерго» привлекла финансирование в размере $825 млн путем выпуска «зеленых» облигаций под гарантии государства на Лондонской фондовой бирже сроком 5 лет под 6,875% годовых.

Средства от размещения еврооблигаций использовались для погашения долгов перед производителями электроэнергии по «зеленому тарифу».

Еврооблигации «Укрэнерго» впервые были реструктуризированы в 2022 году, когда их обладатели облигаций согласились продлить начальную дату погашения в 2026 году до 2028 года и предоставили компании двухлетнюю отсрочку выплаты процентов, которая заканчивалась в ноябре 2024 года.