Около 35 грн/л: В октябре цены на автогаз продолжили расти

В октябре 2024 года сжиженный газ в рознице продолжил дорожать. Так, за месяц средняя цена газа выросла на 1,63 грн за литр — до 34,85 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ценовой мониторинг Консалтинговой группы «А-95».

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Отмечается, что с начала осени прирост составил чуть более 6 грн/л, полностью отыграв рост акциза, и даже больше.

В прошлом месяце больше всего — на 3 грн/л — выросла цена на ресурс в днепропетровской сети VostokGaz и кировоградской «Рур груп», прибавив с 1 сентября 6,50 грн/л, до 35,49 грн/л.

Меньше всего — на 0,83 грн/л — подорожало горючее на стелах UPG из-за более активного роста в сентябре. Всего за два месяца цена на газ в сети увеличилась на 6,10 грн/л до 34,02 грн/л.

В других сетях — как региональных, так и национальных — LPG за октябрь прибавило в среднем от 1 грн/л до 2,17 грн/л.

Средняя цена на газ в сети «Авантаж 7» остается самой низкой в стране — 32,95 грн/л, хотя и прибавила в октябре 2 грн/л, с сентября — 5,50 грн/л. Точечно дешевле только у Marshal в Житомирской области (31,90 грн/л) и «БРСМ-Нефти» в Николаевской (32,29 грн/л).

За месяц разница между ценами на ресурс у премиумов и дискаунтеров сузилась на 51 коп./л и на 1 ноября составила 2,76 грн/л. Но в месячной динамике отрыв между этими сегментами в среднем вырос с 2,54 грн/л в сентябре до 2,88 грн/л в октябре.

Изменение розничных цен на газ на АЗК в сентябре-октябре 2024 г., грн/л: