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6 ноября 2024, 15:44 Читати українською

«єОселя» становится доступнее: Размер первого ипотечного взноса для молодежи уменьшили вдвое

Программу ипотечного кредитования «єОселя» сделали более доступной для молодежи. Теперь украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья вместо 20%, как это было раньше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программу ипотечного кредитования «єОселя» сделали более доступной для молодежи.
Фото: pixabay.com

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По словам министерки экономики Юлии Свириденко, до сих пор доля молодежи среди участников программы была незначительной — 9%. Всего в этой возрастной категории было получено 1115 кредитов.

«Мы ожидаем, что доля молодых участников программы будет расти, это будет стимулировать молодежь оставаться в стране, а развитие программы усилит положительный эффект для строительной и смежных отраслей и в итоге для экономики Украины», — отметила она.

Как оформить ипотеку

Оформить ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дия». Для этого нужно:

  • В приложении «Дия» перейдите в раздел Сервисы и выберите «єОселя».
  • Заполнить заявление и избрать уполномоченный банк.
  • Подписать необходимые документы с помощью «Дия.Подпись».

После получения в приложении «Дия» ответа от уполномоченного банка можно начинать оформление ипотеки.

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«єОселя»

Программа началась в октябре 2022 года. Всего за два года по программе доступного ипотечного кредитования выдано 14 030 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн.

Банками-партнерами являются «єОселя"являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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