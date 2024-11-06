В Украине расширили программу денежной помощи от ООН. Кто может ее получить

В преддверии зимы стартовала новая волна программы денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), в рамках которой расширены и добавлены новые категории украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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В список получателей, кроме тех, кто получал ранее, теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно отвечают следующим критериям:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);

получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц;

не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.

Размер помощи

Размер пособия составляет разницу между 3 250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, получаемого человеком. Например, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата будет составлять дополнительно 550 грн.

В настоящее время эта программа рассчитана на 6 месяцев, общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь — более 284 млн грн.

Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты. Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.

Обращаться в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно — списки получателей формирует ГП «ИОЦ Минсоцполитики» на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП направляет денежные выплаты этим людям.

Напомним

В августе 2023 года Минсоцполитики и Всемирная продовольственная программа ООН объединили свои усилия для финансовой поддержки пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. В результате денежную помощь получают пенсионеры, имеющие низкую пенсию и не получающие иные денежные пособия от международных организаций.

С февраля по апрель 2024 года совместный проект по ВПП ООН был расширен на лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. В рамках такого сотрудничества дополнительной поддержкой за счет средств ВПП ООН охвачено более 750 тысяч украинцев.

Помощь ежемесячно получают более 400 тысяч украинских пенсионеров. В настоящее время программа финансируется вкладами Германии, Европейского союза, США, Франции и частных доноров.