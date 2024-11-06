Акции медиакомпании Трампа выросли на 50%

Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли сразу на 50% после того, как стало очевидно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом пишет CNBC.

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Актив компании Trump Media — соцсеть Truth Social — рассматривается трейдерами как основная платформа для президентских коммуникаций нового президента США.

В ходе предвыборной кампании цена акций Trump Media испытывала резкие колебания в зависимости от того, как менялись прогнозы по поводу будущего победителя выборов. В период с 23 сентября и до конца октября стоимость акций Trump Media выросла в четыре раза. В последнюю неделю перед выборами произошел обвал акций медиакомпании — за одну сессию они потеряли 22,3%, что стало самым плохим однодневным падением стоимости акций с момента выхода Trump Media на биржу в марте этого года.

За последние 30 дней акции компании выросли более чем на 105%.

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