НБУ хочет обновить требования к базе данных «автогражданки»

Нацбанк предлагает обсудить проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Что известно

Проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств разработан для реализации нового закона об «автогражданке», основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.

Проект положения, предложенных для общественного обсуждения изменений, предусматривает переход на электронную форму договоров страхования с накоплением и хранением информации в единой базе данных.

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Так, страховщики-члены МТСБУ должны будут вносить обновленную информацию о заключенных внутренних и международных договорах «автогражданки» и страховых выплатах.

Проект положения также определяет обновленный перечень информации о договорах и страховых выплатах, внесенных страховщиками и МТСБУ, устанавливает сроки обновления данных и требования к защите информации.

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В частности, после введения в действие нового положения утратит силу постановление НБУ от 30 мая 2022 г. № 108 по осуществлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

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