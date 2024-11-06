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6 ноября 2024, 13:39 Читати українською

НБУ хочет обновить требования к базе данных «автогражданки»

Нацбанк предлагает обсудить проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк предлагает обсудить проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Фото: depositphotos

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Что известно

Проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств разработан для реализации нового закона об «автогражданке», основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.

Проект положения, предложенных для общественного обсуждения изменений, предусматривает переход на электронную форму договоров страхования с накоплением и хранением информации в единой базе данных.

Читайте: Новая «автогражданка»: что изменится для автовладельцев и страховщиков с 1 января 2025 года

Так, страховщики-члены МТСБУ должны будут вносить обновленную информацию о заключенных внутренних и международных договорах «автогражданки» и страховых выплатах.

Проект положения также определяет обновленный перечень информации о договорах и страховых выплатах, внесенных страховщиками и МТСБУ, устанавливает сроки обновления данных и требования к защите информации.

Читайте: В НБУ рассказали о новых правилах автогражданки и других изменениях на страховом рынке

В частности, после введения в действие нового положения утратит силу постановление НБУ от 30 мая 2022 г. № 108 по осуществлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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