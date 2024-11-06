Нацбанк предлагает обсудить проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ хочет обновить требования к базе данных «автогражданки»
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Проект положения о функционировании Единой централизованной базы данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств разработан для реализации нового закона об «автогражданке», основные положения которого будут введены в действие с 1 января 2025 года.
Проект положения, предложенных для общественного обсуждения изменений, предусматривает переход на электронную форму договоров страхования с накоплением и хранением информации в единой базе данных.
Читайте: Новая «автогражданка»: что изменится для автовладельцев и страховщиков с 1 января 2025 года
Так, страховщики-члены МТСБУ должны будут вносить обновленную информацию о заключенных внутренних и международных договорах «автогражданки» и страховых выплатах.
Проект положения также определяет обновленный перечень информации о договорах и страховых выплатах, внесенных страховщиками и МТСБУ, устанавливает сроки обновления данных и требования к защите информации.
Читайте: В НБУ рассказали о новых правилах автогражданки и других изменениях на страховом рынке
В частности, после введения в действие нового положения утратит силу постановление НБУ от 30 мая 2022 г. № 108 по осуществлению обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Комментарии