В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Курс евро в покупке потерял 15 копеек, а в продаже прибавил 3 копейки.
Курс валют на 6 ноября: евро в обменниках подешевел на 38 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 1 копейку, а в продаже прибавил 3 копейки. Евро потерял 38 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,70 грн. Евро покупают за 44,80 грн, а продают за 45,48 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,59−41,68, евро — 44,92−45,35 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,54−44,55 грн/евро.
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Источник: Минфин
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