В Украине за год в 2 раза увеличилось количество долгов за штрафы ТЦК

В Украине становится больше долгов за штрафы, выписанные из-за нарушений правил военного учета. Более 21 тысячи производств за нарушение военного учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине по данным Министерства юстиции. Это уже в 2 раза больше, чем за весь 2023 год. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

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Штрафы ТЦК

Только каждый третий просроченный штраф платят в этом году. Подавляющее большинство долгов на мужчинах, однако штрафов на женщин больше.

21 336 долгов за штрафы из-за нарушения правил военного учета было открыто в Украине в этом году. Это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год: тогда в Реестр попало 10 542 производств.

Подавляющее большинство долгов открыто на мужчин — 21 161 производств или 99%. Впрочем, больше женщин, имеющих штрафы из-за нарушения правил военного учета. За год количество производств на женщин возросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.

Напомним

В Украине с 1 октября 2023 года военный учет стал обязательным для женщин определенных профессий от 18 до 60. Чтобы не получить штраф, женщины должны были стать на учет до 17 июля 2024 года.

Отметим, что для должников действует ряд ограничений, таких как открытие новых банковских счетов, блокирование текущих, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и т. д.

При этом такие наказания имеют еще и имиджевые последствия, ведь реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.