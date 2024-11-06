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6 ноября 2024, 9:00 Читати українською

Самые дорогие выборы в истории США. Financial Times подсчитала, сколько потратили Гаррис и Трамп

Демократка Камала Гаррис и республиканец Дональд Трамп совместно потратили рекордные $3,5 млрд на свои избирательные кампании, сделав выборы 2024 года самыми дорогими в истории США. По данным Financial Times, в общей сложности было собрано около $4,2 млрд, включая взносы от партийных комитетов и внешних групп.

Демократка Камала Гаррис и республиканец Дональд Трамп совместно потратили рекордные $3,5 млрд на свои избирательные кампании, сделав выборы 2024 года самыми дорогими в истории США.

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Сколько потратили

Камала Гаррис смогла привлечь больше средств, чем Трамп, собрав более 2,3 млрд долларов через Демократический национальный комитет, супергруппы и так называемые Super Pacs, которые могут получать неограниченные пожертвования от физических лиц. Из этой суммы израсходовано уже $1,9 млрд. Зато команда Трампа собрала чуть более $1,8 млрд, из которых израсходовано $1,6 млрд.

Около половины всех средств ушло на рекламу, особенно в семи штатах, считающихся ключевыми для результатов выборов. Кампания Гаррис потратила более $1 млрд на рекламу в этих штатах, тогда как общие расходы обеих кампаний на рекламу в решающих регионах составили почти $1,5 млрд. В частности, только в Пенсильвании, где на кону 19 голосов выборщиков, израсходовано более $400 млн.

Также значительная часть бюджета кампании Трампа была выделена на юридические расходы, связанные с его судебными процессами — на это ушло более $100 млн, что составляет 14% всех расходов. Эти расходы частично покрывались за счет партии и супергрупп, таких как финансируемая Илоном Маском America Pac, на которую он пожертвовал $118 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Prya
Prya
6 ноября 2024, 9:46
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Трамп победил, расходимся
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