Турция запускает рублевый своп для облегчения торговли с рф

Компания Bosphorus Gaz, второй по величине частный импортер российского природного газа в Турции, запускает валютный своп с рублем, чтобы упростить расчеты между турецкими и российскими участниками торговли. Об этом в интервью Bloomberg рассказал генеральный директор компании Бильгехан Устюндаг.

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Деталі

Схема валютного свопа от Bosphorus Gaz работает следующим образом: российские компании должны заплатить турецким экспортерам за поставленные товары, но вместо обычных банковских переводов, которые из-за санкций могут задерживаться и требовать больших комиссий, платежи проходят через посредника — Bosphorus Gaz.

Российские покупатели переводят рубли на счет Bosphorus Gaz, который затем выплачивает турецким экспортерам эквивалентную сумму, но в евро. Эти евро проще использовать в Турции, чем рубли, что облегчает экспортерам получение платежей.

Сам Bosphorus Gaz использует полученные рубли для оплаты российского газа, который покупает у «Газпрома». Все операции проводятся через турецкий государственный банк Emlak Katilim Bankasi, чтобы гарантировать легальность сделки. Bosphorus Gaz будет взимать комиссию за проведение свопа, уточнил Устюндаг, добавив, что торговля санкционными товарами в рамках валютного свопа будет запрещена.

По данным Bloomberg, стамбульская Bosphorus Gaz начала предлагать валютный своп в прошлом месяце, чтобы удовлетворить спрос экспортеров, сталкивающихся с задержками и высокими комиссиями при использовании банков для сделок, связанных с россией, даже если товары не находятся в черном списке США и их союзников.

По словам Устюндага, сейчас эта схема находится на стадии тестирования. Он также уточнил, что валютный своп не нацелен на конкретные сектора, и пока «ожидаются небольшие объемы».

«Сейчас мы оцениваем, насколько это будет востребовано», — отметил он, отметив, что одной из трудностей может стать согласование объемов экспорта и закупок газа.

Агентство Bloomberg называет инициативу газового импортера «примером того, как бизнес адаптируется к западным санкциям, введенным после начала военной агрессии рф в Украине, которые заставили традиционные банки проявлять осторожность в обработке операций с россией». Другие примеры включают бартерные сделки для сельхозпродукции и расчеты в соседних странах, таких как Казахстан.

На данный момент запрета на российский газ в Европе нет, и он продолжает поступать в некоторые части континента, хотя и в меньших объемах, чем до февраля 2022 года. Россия поставляет газ непосредственно в Турцию по трубопроводам по дну Черного моря.