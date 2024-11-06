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6 ноября 2024, 9:22 Читати українською

Michelin закроет два французских завода к 2026 году

Производитель шин Michelin закроет два завода во Франции к началу 2026 года, что затронет около 1200 рабочих мест, сообщило агентство Reuters.

Производитель шин Michelin закроет два завода во Франции к началу 2026 года, что затронет около 1200 рабочих мест, сообщило агентство Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноЭто очередное сокращение в европейской автомобильной промышленности, которая борется с низким спросом и дешевой конкуренцией в Азии.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Это очередное сокращение в европейской автомобильной промышленности, которая борется с низким спросом и дешевой конкуренцией в Азии.

Профсоюзы уже предупредили рабочих о возможном закрытии заводов в Шоле и Ванне на западе Франции, где производятся шины для небольших фургонов и другие компоненты шин.

Кроме того, немецкий производитель машин и автозапчастей Schaeffler объявил во вторник о планах уволить 4700 человек в Европе после того, как его операционная прибыль в третьем квартале сократилась почти вдвое.

Компания Michelin заявила, что за последнее десятилетие доля рынка шин для легковых автомобилей начального уровня, легких грузовиков и шин для тяжелых условий эксплуатации значительно возросла, достигнув премиальных категорий, что привело к избыточным мощностям на некоторых заводах Michelin.

Компания заявила, что по состоянию на 31 декабря в своей консолидированной финансовой отчетности она отразит резерв на единовременные расходы в размере около 330 млн евро ($360 млн).

Напомним

В прошлом году компания Michelin объявила о закрытии двух немецких заводов по производству шин для тяжелых условий эксплуатации, а в прошлом месяце понизила прогноз годовой прибыли из-за более заметного, чем ожидалось, спада на автомобильном рынке в третьем квартале.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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