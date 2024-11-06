Michelin закриє два французькі заводи до 2026 року

Виробник шин Michelin закриє два заводи у Франції до початку 2026 року, що торкнеться близько 1200 робочих місць, повідомило агентство Reuters.

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Що відомо

Це чергове скорочення у європейській автомобільній промисловості, яка бореться з низьким попитом та дешевою конкуренцією в Азії.

Профспілки вже попередили робітників про можливе закриття заводів у Шоле та Ванні на заході Франції, де виготовляються шини для невеликих фургонів та інші компоненти шин.

Крім того, німецький виробник машин та автозапчастин Schaeffler оголосив у вівторок про плани звільнити 4700 людей у Європі після того, як його операційний прибуток у третьому кварталі скоротився майже вдвічі.

Компанія Michelin заявила, що за останнє десятиліття частка ринку шин для легкових автомобілів початкового рівня, легких вантажівок та шин для важких умов експлуатації значно зросла, досягнувши преміальних категорій, що призвело до надмірних потужностей на деяких заводах Michelin.

Компанія заявила, що станом на 31 грудня у своїй консолідованій фінансовій звітності вона відобразить резерв на одноразові витрати у розмірі близько 330 млн євро ($360 млн).

Нагадаємо

Минулого року компанія Michelin оголосила про закриття двох німецьких заводів з виробництва шин для важких умов експлуатації, а минулого місяця знизила прогноз річного прибутку через помітніший, ніж очікувалося, спад на автомобільному ринку в третьому кварталі.