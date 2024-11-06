Крупнейшего частного добытчика янтаря в Украине покупает бизнесмен из Китая — СМИ

Компанию ООО «Центр «Солнечное ремесло», которая в прошлом году добыла больше всего янтаря-сырца среди частных недропользователей Украины, покупает гражданин Китая Рен Йонгпенг. Об этом пишет Nadra.Info.

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Что известно

Издание отметило, что со вторника, 5 ноября, украинская компания Рена Йонгпенга ООО «Люмос Плюс» стала единоличным участником ООО «Центр Солнечное Ремесло», которое тремя днями ранее, 2 ноября, возглавил директор «Люмос Плюс» Федор Горбань.

Источник издания на рынке недропользования сообщил, что закрытие сделки и обновление данных о конечном бенефициарном владельце ожидается в ближайшие дни.

Как пишет Лига, янтарнодобывающую компанию с похожим названием — ООО «Солнечное ремесло» (ранее называлось ООО «Санкамян») — с прошлого года контролируют Игорь Мазепа и Юрий Благодир. Третьим участником этого общества является гражданин Китая Ванг Чжикай. Игорь Мазепа назвал этого человека «одним из основных операторов китайского рынка янтаря».

ООО «Центр Солнечное Ремесло», добывающее янтарь месторождения «Владимирец Восточный» в Ровенской области, также контролирует Игорь Мазепа вместе с партнерами.