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6 ноября 2024, 8:42 Читати українською

В Украине возобновят госконтроль за качеством лекарств

Кабмин постановил с 1 января 2025 года возобновить государственный контроль качества лекарственных средств, а также соблюдения лицензионных условий по производству, торговле и импорту лекарственных средств. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин постановил с 1 января 2025 года возобновить государственный контроль качества лекарственных средств, а также соблюдения лицензионных условий по производству, торговле и импорту лекарственных средств.
Фото: depositphotos

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Подробности

По словам Мельничука, изменения были внесены в постановление Кабмина от 13 марта 2022 г. № 303 во время заседания Кабмина.

«Предусмотрено возобновление с 1 января 2025 года осуществления плановых мероприятий государственного надзора за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства по качеству лекарственных средств, лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденных КМУ, разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, приобретения, реализации (отпуска), ввоза на территорию Украины, вывоза с территории Украины, использования, уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень, утвержденных постановлением КМУ от 6 апреля 2016 года № 282», — отметил он.

Кроме того, возобновляется государственный надзор за соблюдением лицензионных условий по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорт лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), утвержденных постановлением КМУ от 30 ноября 2016 года № 929.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
6 ноября 2024, 10:57
#
А до этого как было👀
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