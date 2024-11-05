Инвесторы разочаровались в индийском фондовом рынке и продали рекордный объем акций

Иностранные инвесторы разочаровываются в индийском фондовом рынке. Они продали рекордный объем акций на фоне признаков угасания экономического бума в Индии. Об этом сообщает Bloomberg.

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В октябре 2024 года глобальные фонды вывели $10 млрд, что даже больше, чем при внезапной блокировке экономики во время вспышки COVID-19 в марте 2020 года.

Отмечается, что в известном смысле это было ожидаемо: потребительская экономика Индии слаба, а процентные ставки высоки. Автомобильные дилеры переполнены рекордно высоким запасом.

Если закупки в праздничный сезон не очистят непроданные запасы на $9 млрд, особенно небольших автомобилей стоимостью ниже 1 миллиона рупий ($12 000), предстоят проблемы. Акции Maruti Suzuki India Ltd., крупнейшего автопроизводителя страны, упали на 18% чуть больше месяца.

По данным Investing, в последние годы Индия стала лучшим направлением для инвестиций благодаря быстрому экономическому росту, росту корпоративной прибыли и общей тенденции ухода от Китая.

Но этот импульс начинает угасать, поскольку оценки акций стали одними из самых дорогих в мире, темпы роста экономики и прибыли замедляются, а китайские акции начинают возобновление после стимулирующей кампании с конца сентября.

Потребители в индийских городах сокращают расходы, и компании-производители предупреждают о снижении спроса среднего класса из-за инфляции и неблагоприятных перспектив занятости.

Goldman Sachs стал нейтральным по отношению к индийским акциям по повышенному весу в прошлом месяце, ссылаясь на замедление экономического роста и высокие оценки. Некоторые экономисты прогнозируют рост экономики менее чем на 7% этого финансового года по сравнению с более чем 8% в прошлом году.

По мере ускорения оттока, основной индекс Nifty 50 потерял 6,2% в октябре, что стало его худшим месячным результатом с марта 2020 года. Прогноз прибыли индекса на 2025 год финансовый год сократился на 2,2% в ходе текущего сезона отчетности, согласно Jefferies Financial Group Inc.

Однако Nifty вырос более чем на 10% с начала этого года и находится на пути к беспрецедентному девятому году подряд. Покупки акций на сумму более $50 млрд внутренними учреждениями страны в этом году помогли предотвратить более глубокую распродажу на рынке.

«Внутренняя ликвидность может продолжать поддерживать фондовый рынок Индии. Мы все еще считаем, что доходы могут расти примерно на 15%, и индекс Sensex может достичь нового максимума», — сказала Джоан Го, базирующийся в Сингапуре старший инвестиционный стратег банка DBS.

Даже после недавнего спада, оценка индекса NSE Nifty 50 остается самой дорогой в развивающейся Азии. Индекс торгуется более чем в 21 раз выше прогнозируемой прибыли на следующие 12 месяцев по сравнению с пятилетним средним коэффициентом 19,4.

Глобальные инвесторы обычно инвестируют в определенные секторы в Индии, «и я думаю, что некоторые из них имеют завышенные оценки», сказал Брайан Керманк, менеджер портфеля GQG Partners, в интервью Bloomberg на прошлой неделе.

Стратеги из Societe Generale Group ожидают некоторого ослабления индийских акций поближе к концу года.

«Рынок еще полностью не учел степень замедления, которое может наступить», — написали Венугопал Гарре и Нихил Арела в записке. «Когда реальность вступит в силу, мы ожидаем дальнейшего, но ограниченного снижения Nifty от текущих уровней до примерно 23,500 — что остается нашей целью на конец года».

В понедельник индекс снизился на 1,3%, максимально за месяц до 23,995.35.

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