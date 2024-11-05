К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро упало на 13 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 ноября: гривна на межбанке подешевела
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Открытие 5 ноября
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Закрытие 5 ноября
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Изменения
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41,43/41,47
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41,49/41,51
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6 /4
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45,12/45,15
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45,25/45,25
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13/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,70 грн. Евро покупают за 44,95 грн., а продают за 45,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,58−41,65, евро — 45,30−45,45 грн.
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Источник: Минфин
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