НБУ в октябре направил из спецсчета более 563 миллионов гривен на нужды обороны

С начала полномасштабной войны из спецсчета, открытого Национальным банком Украины на нужды обороны, перечислено почти 37,8 млрд грн, в октябре 2024 года — более 563,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что известно

«В целом с начала войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 37,8 млрд грн», — говорится в сообщении.

За октябрь на спецсчет поступило более 176,6 млн грн. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило почти 39,2 млрд грн в эквиваленте.

Кто переводил средства

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и других стран).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 18,8 млрд грн в эквиваленте.