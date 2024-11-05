В США будут судить руководителей компании за незаконный экспорт технологий в рф более чем на $6 миллионов

Министерство юстиции США обвинило двух руководителей американской компании Eleview International в экспорте подсанкционных технологий в россию на $6,4 млн. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

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Согласно обвинению, компания и ее руководители организовали схему для обхода экспортных санкций, наложенных на россию после полномасштабного вторжения в Украину.

Подробности

Как отмечено в деле, с марта 2022 по июнь 2023 года Eleview использовала три разных схемы, чтобы отправлять товары и технологии, которые имели военное применение, в россию через Турцию, Финляндию и Казахстан.

В частности, компания обслуживала российских клиентов через интернет-магазин, где они могли заказывать американские товары, которые затем отправлялись из Виргинии в посредники в указанных странах. Стоимость экспортируемых товаров по каждой схеме оценивается в миллионы долларов.

Схемы

Схема из Турции. Отмечается, что Eleview отправляла телекоммуникационное оборудование стоимостью $1,48 млн фиктивному получателю в Турции, тогда как настоящим получателем была российская компания, обслуживавшая правительство россии, в том числе Федеральную службу безопасности.

Схема через Финляндию. В рамках этой схемы компания отправила товаров на сумму $3,45 млн. Перед отправкой в каждую посылку добавляли российский трекинг-номер, что облегчало их доставку в россию. Товары включали электронные компоненты, аналогичные используемым на российских дронах-камикадзе.

Схема через Казахстан. Eleview экспортировала товары на сумму $1,47 млн через компанию, специализирующуюся на доставке в россию, в том числе продукцию с двойным назначением.

Правовые последствия

Если суд признает их виновными, каждому руководителю компании Eleview грозит до 20 лет заключения.