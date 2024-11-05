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5 ноября 2024, 15:07 Читати українською

Элитные авто, квартиры и земля: АРМА нашло первые активы фигурантов дел о коррупции в МСЭК

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало первые активы пятерых фигурантов расследования коррупционных схем в Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Об этом сообщает глава ведомства Елена Дума.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало первые активы пятерых фигурантов расследования коррупционных схем в Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Фото: gp.gov.ua

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По ее словам, АРМА активно вовлечена в выявление и розыск активов работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВЛК и МСЭК, которые были привлечены к коррупционным схемам.

В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста, что позволяло им избежать призыва на военную службу.

Что нашли правоохранители

Кроме изъятого правоохранителями во время обысков имущества, работники АРМА уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения:

  • 128 единиц жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы);
  • 140 земельных участков (с целевым назначением, в частности для жилищного строительства, для ведения сельскохозяйственного производства, для садоводства);
  • 30 автомобилей (среди которых автомобили премиального класса, такие как Lexus, Tesla и т. д.);
  • корпоративные права на общую сумму более 20 млн. гривен (в том числе в предприятии энергетической отрасли, строительной компании);
  • миллионы гривен на счетах в банках;
  • оружие.

Отмечается, что большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами именно во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформлено на близких им лиц.

«Это только начало. Нацагентство уже предоставило запросы в десяток банковских учреждений по выявлению активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом. Информация о выявленных активах уже передана в соответствующие правоохранительные органы», — заявила Дума.

Напомним

4 октября 2024 года в ДБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Как оказалось, речь идет о Татьяне Крупе, которая также является депутатом Хмельницкого облсовета от «Слуги народа». Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Крупу задержали и сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении, а 7 октября Печерский райсуд Киева избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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