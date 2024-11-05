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5 ноября 2024, 16:24 Читати українською

В октябре на бирже ICE продали рекордный объем сжиженного природного газа

Объемы торгов фьючерсами на сжиженный природный газ (СПГ) на Межконтинентальной бирже (ICE) в октябре достигли беспрецедентного уровня, согласно биржевым данным и анализу рынка. Этот значительный рост отражает усиленную подготовку рынка к зимнему сезону, несмотря на низкий спрос в некоторых азиатских регионах, сообщает отраслевое издание enkorr.

Объемы торгов фьючерсами на сжиженный природный газ (СПГ) на Межконтинентальной бирже (ICE) в октябре достигли беспрецедентного уровня, согласно биржевым данным и анализу рынка.
Фото: freepik.com

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В октябре объемы торгов фьючерсами на СПГ Japan Korea Marker (JKM) на ICE выросли на 32,61% по сравнению с прошлым годом и достигли 100755 лотов, что эквивалентно примерно 19,38 млн метрических тонн СПГ, или 305 грузов.

Этот объем — результат увеличения на 5,36% по сравнению с сентябрем благодаря значительным транзакциям, зарегистрированным 25 октября, с более чем 10 тыс. лотов, сторгованных по контрактам в период с декабря 2024 года по декабрь 2026 года.

По словам брокера, высокий уровень транзакций может указывать на прямые операции без участия посредников, что свидетельствует о стратегии риска хеджирования некоторыми игроками рынка.

Трейдер из Сингапура подтвердил эту позицию, отметив, что эти соглашения могут быть вызваны практикой хеджирования в ожидании неопределенности на энергетическом рынке.

В рамках процесса оценки Platts «Market On Close» объемы торгов краткосрочными фьючерсами JKM LNG достигли 3 185 лотов в октябре, что означает рост на 15,4% по сравнению с сентябрем и скачок на 198,29% по сравнению с предыдущим годом.

Открытый интерес к фьючерсам JKM LNG, представляющим количество ожидающих расчета открытых позиций также достиг рекордного уровня, со 131 678 лотами к концу месяца.

Эта общая сумма включает 129068 лотов для стандартных фьючерсов и 2610 лотов для фьючерсов с немедленной поставкой. Этот рекордный уровень свидетельствует о повышенном ожидании активности рынка СПГ в зимний сезон, поскольку прогнозы погоды могут повлиять на энергетические нужды.

Несмотря на повышенную активность по фьючерсам, объемы торгов на опционы JKM LNG упали на 65%, до 800 лотов. Открытый интерес к опционам составил 12100 лотов, что на 13,39% меньше, чем в сентябре.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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