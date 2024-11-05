Китай выпустит долларовые облигации впервые за 3 года

Китай планирует выпустить долларовые облигации в Саудовской Аравии на следующей неделе, что станет первым выпуском долговых обязательств в американской валюте с 2021 года, пишет Bloomberg.

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Министерство финансов предложит облигации на сумму до $2 млрд на следующей неделе в Эр-Рияде, говорится в заявлении во вторник.

План Китая по продаже долларовых долговых обязательств в Саудовской Аравии может быть частью его усилий по укреплению экономических и финансово-рыночных связей с этой страной.

Взаимные инвестиции между двумя странами увеличились после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд в 2022 году. Крупнейший китайский производитель стали удвоил инвестиции в Саудовскую Аравию, а фонд благосостояния королевства приобрел доли в некоторых китайских компаниях, включая Lenovo Group Ltd. Два биржевых фонда, отслеживающих акции Гонконга и Китая, дебютировали в Саудовской Аравии в прошлом месяце.