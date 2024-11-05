Нацбанк ввел в обращение памятную монету «Год Змеи» (фото)

Нацбанк презентовал монету «Год Змеи» посвященную символу 2025 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Дизайн монеты

На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 — змею.

Ее образ — закомпонован в шестиугольник, выражающий динамику и внутреннюю силу, а в сочетании с агрессивным изображением змеиной головы — враждебность и непредсказуемость для нападающего. Закрученный хвост змеи напоминает саблю, символизирующую готовность к борьбе.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака.

Продажа монет.

Памятная монета «Год Змеи» вводится в обращение 5 ноября 2024 года. Ее номинал 5 гривен. Тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету «Год Змеи» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

В общей сложности через интернет-магазин постепенно будет реализовано 48 тысяч монет.

Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.