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5 ноября 2024, 11:12 Читати українською

Hamster Kombat потерял 260 млн игроков, Tether разрабатывает механизм оплаты газа в USDT: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Hamster Kombat после листинга потерял почти 260 млн игроков

Telegram-кликер Hamster Kombat столкнулся со значительным оттоком активных игроков после неудачного, по мнению пользователей, аирдропа.

Согласно статистике приложения, ежемесячное количество «тапальщиков» снизилось до 40,9 млн, хотя в конце сентября составляло 300 млн. Цена токена HMSTR, которая в день листинга 26 сентября находилась на уровне $0,011, на момент написания обвалилась до $0,002431, по данным CoinGecko.

В начале июля основатель Telegram Павел Дуров назвал игру Hamster Kombat «интернет-феноменом» и «самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире».

Однако неоднократный перенос даты старта торгов на крупных биткоин-биржах, а также исключение большинства игроков из списков раздачи вызвало возмущение у сообщества.

Из 300 млн. игроков только 131 млн. получили токены. Около 2,3 млн. из общего количества пользователей забанили за читерство.

Kraken, Paxos, Robinhood и другие представили сеть для стейблкоинов

Компании Anchorage Digital, Bullish, Galaxy Digital, Kraken, Nuvei, Paxos и Robinhood представили сеть Global Dollar Network, призванную «ускорить использование стабильных монет во всем мире».

К Global Dollar Network могут присоединиться лидеры разных секторов, включая биржи, финтех-компании, банки, инвестиционные платформы и другие.

В основе сети лежит стейблкоин Global Dollar (USDG) с привязкой к доллару, выпущенному сингапурским подразделением компании Paxos, говорится в сообщении.

«Сеть использует коллективные преимущества каждого из своих партнеров, чтобы стимулировать развитие как криптовалют, так и более широких финансовых решений с использованием USDG… «, — говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении говорится, что сеть Global Dollar Network «революционизирует рынок стейблкоинов, предлагая надежную стабильную валюту, обеспечивающую пропорциональную экономическую выгоду для всех партнеров».

Исполнительный директор Kraken Арджун Сети (Arjun Sethi) считает, что отсутствие конкуренции на рынке «стабильных монет» не позволило отрасли полностью раскрыть свой потенциал.

По его мнению, USDG предлагает более справедливую модель, которая привлечет в экосистему основных участников и ускорит появление новых вариантов использования стэйблкоинов.

Tether разрабатывает механизм оплаты газа в USDT

Различные L2 работают над поддержкой USDT для оплаты газа. Об этом сообщил CEO эмитента стейблкоина Паоло Ардоино.

Топменеджер прокомментировал распространяющиеся слухи о запуске компанией собственного блокчейна. Он исключил этот сценарий.

«Одна из главных причин, по которой Tether не будет запускать сеть в ближайшее время, состоит в том, что нейтралитет крайне важен. Наш девиз Unstoppable TogETHER подчеркивает нашу заинтересованность в партнерстве с другими компаниями и сообществами, а не в попытке все централизовать», — пояснил Ардоино.

CEO Tether пообещал расширение продуктовой линейки. Новый релиз он сдвинул «на семь дней» из-за «предвыборного шума».

Mt.Gox перевела биткоины на $2,3 млрд по сторонним адресам

Обанкротившаяся криптобиржа Mt.Gox отправила на два неизвестных кошелька 34 371 BTC (примерно $2,3 млрд). Транзакцию зафиксировал сервис Arkham.

32371 BTC перевели в адрес «1FG2C…Rveoy», 2000 BTC — на немаркированный кошелек «15gNR…a8Aok».

Операция стала самой большой за последние месяцы. Ей предшествовал перевод 500 BTC 1 ноября. Предыдущие транзакции зафиксированы в конце сентября.

В мае Mt.Gox впервые за пять лет начала перемещать имеющиеся в распоряжении средства, объем которых на тот момент оценивался в 137 892 BTC стоимостью $9,35 млрд.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+14
Riojas
Riojas
5 ноября 2024, 11:35
#
300 миллионов человек тапали хомяка в надежде заработать… А вы тысячу Зеленского критикуете
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Moonlighter
Moonlighter
5 ноября 2024, 12:07
#
1000 грн это и не туда и не сюда. Я думаю если в бюджете и образовались лишние деньги, то надо было их направить туда, где они нужны. Этот жест говорит о том, что в ОП дичайший кризис в принятиях решений и нет представления о настроениях толпы.
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0
Loginnnnn
Loginnnnn
5 ноября 2024, 12:16
#
Хотелось бы узнать конкретный источник финансирования этой тысячи, с какого именно кредита, есть конечно деньги с целевым назначением, которые кроме социалки например никуда больше нельзя потратить, но сильно сомневаюсь что евросоюз выделил сумму чтоб всем нам раздать по тысяче
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Moonlighter
Moonlighter
5 ноября 2024, 12:23
#
Можно подумать, если эти деньги не потратить то они сгорят. Кто вообще это придумал, что бюджетные деньги нужно обязательно тратить? Эффективный менеджер сокращает траты и увеличивает доходы. Если в бюджете остались лишние деньги, то значит они там в таком объеме не нужны и бюджет на след год нужно формировать с меньшим бюджетом. У нас же если остались на каких-то счетах лишние бабки, то почему-то принимают решение их тупо раздавать, лишь бы на след год не выделили меньше. Вы только вдумайтесь какой это идиотизм и средневековье.
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FogBRD
FogBRD
5 ноября 2024, 13:41
#
Эту 1000 вынули из твоего кармана. так что это большая разница.
да и способ реализации этой 1000 такой убогий что даром ненужно.
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