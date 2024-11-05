Как более быстрая, чем по прогнозам, инфляция в Украине повлияет на доходы инвесторов в 2025 году

Экономика Украины переживает не лучшие времена — Нацбанк в конце октября хоть и решил оставить учетную ставку на уровне 13%, но ухудшил прогноз инфляции более чем на 1 процентный пункт — с 8,5% до 9,7%. К тому же, существуют риски возникновения дополнительных бюджетных потребностей, повышения налогов, изменения вследствие повреждения инфраструктуры и другие. Как эти риски повлияют на украинских инвесторов и чего ждать в 2025 году? Об этом и многом другом поговорят профессиональные эксперты на конференции «Жить на проценты» .

До проведения мероприятия остались считанные дни — оно состоится 9 ноября в Киеве. Количество мест ограничено, их осталось мало. Так что желающие приобщиться к важнейшему событию года для инвесторов могут прямо сейчас переходить по ссылке и бронировать билеты.

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Что готовит конференция «Жить на проценты»

В течение целого дня эксперты из мира инвестиций будут делиться с гостями мероприятия инсайдами и действенными лайфхаками, которые уже завтра смогут помочь не только сэкономить, но и приумножить капитал.

Говорят, среди прочего, об актуальных вызовах украинской экономики, о влиянии результатов выборов в США на поддержку страны, а также влиянии на фондовый рынок.

Кстати, теме инвестирования в фондовый рынок будет посвящена целая дискуссия, к которой присоединятся такие авторитетные эксперты как Иван Компан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club, Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, Павел Бойко, основатель Gonzo invest и активами и проч.

Спикеры будут поднимать такие актуальные темы как влияние возможного повышения военного сбора с 1,5% до 5% на инвестирование, а также подискутируют о том, какая модель экономического и военного бронирования нужна.

Будут говорить и о прогнозировании. В частности, о пессимистических и оптимистических сценариях развития Украины в 2025 году, на каком уровне может быть курс доллара, ВВП, безработица, резервы, налоги и другие важные для украинской экономики показатели.

Во внимание примут и долгосрочное прогнозирование. Именно этой теме будет посвящена дискуссия «Диалоги о будущем. Украина 2030: Новые горизонты и вызовы». Ее модератором будет Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина, а среди участников — Андрей Длигач, основатель и CEO группы компаний Advanter Group, доктор экономических наук. Стратег, футуролог, визионер и Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S.

Партнером мероприятия является Inzhur: первая REIT-компания Украины, которая делает инвестиции в большую коммерческую недвижимость доступными для всех.

Если вы хотите держать руку на пульсе последних изменений и знать все о тенденциях инвестиционного рынка в Украине и мире, покупайте билеты на конференцию «Жить на проценты» прямо сейчас. До встречи 9 ноября!