Курс валют на 5 ноября: доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Курс евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 10 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 44,90 грн, а продают за 45,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,57−41,63, евро — 45,30−45,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,43−41,47 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,12−45,15 грн/евро.

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