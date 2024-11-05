Индекс S&P 500 снизился почти до месячного минимума в ожидании выборов в США

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 ноября 2024, 9:33 Читати українською

Индекс S&P 500 снизился почти до месячного минимума в ожидании выборов в США

Сегодня, 5 ноября, в США состоятся выборы президента страны. Также на этой неделе назначено заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США по вопросу денежно-кредитной политики. Как отмечает CNBC, эти два события будут оказывать серьезное влияние на мировые финансовые рынки.

Сегодня, 5 ноября, в США состоятся выборы президента страны.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Финансовый рынок в ожидании выборов

На 8:00 фьючерс на американский индекс S&P 500 слегка подрастает на 0,03%, до 5744,75 пункта. Вчерашние торги в США завершились падением. Индекс снизился на 0,28%, Dow Jones — на 0,61%, а Nasdaq 100 потерял 0,35%.

По итогам прошлой торговой сессии акции Nvidia выросли на 0,48%, в то время как бумаги Intel потеряли свыше 2%. На прошлой неделе стало известно, что Nvidia займет место Intel в индексе Dow Jones Industrial Average.

Котировки Apple снизились на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на шесть базисных пунктов, до 4,295%.

«Ожидается, что ФРС снизит ставки в четверг, и мы ожидаем, что доходность в конечном итоге упадет ниже 4% к концу года», — сообщил главный технический специалист Piper Sandler Крейг Джонсон в записке для клиентов.

Отметим, что S&P 500 снизился почти до месячного минимума.

Сегодня на рынке США сегодня квартальные отчетности опубликуют Du Pont, Apollo GLobal Management, Yum Brands и SuperMicro.

Азиатский рынок

Азиатские рынки растут на фоне стимулирования китайской экономики. Китайский законодательный орган рассмотрел предложение о рефинансировании скрытого долга местных органов власти, сообщает Bloomberg.

Так, японский индекс Nikkei 225 укрепляется на 1,33%, до 38558,5 пункта, китайский Shanghai Composite в плюсе на 1,88%, до 3.372,53 пункта, гонконгский Hang Seng растет на 1,36%, до 20847,53 пунктов. Лишь корейский KOSPI в минусе на 0,44%, до 2577,69 пункта.

Цены на нефть

Цены на нефть во вторник выглядят стабильными. Стоимость контракта Brent с поставкой в январе растет на 0,05%, до $75,12 за баррель, контракт на WTI с поставкой в декабре в плюсе на 0,03%, до $71,49 за «‎бочку». Недавно Секретариат ОПЕК сообщил, что страны-члены ОПЕК+ согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023 года в размере 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц до конца декабря 2024 года.

На форексе пара евро-доллар растет на 0,03%, до 1,088.

Начните зарабатывать от 10% годовых

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами