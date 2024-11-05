Индекс S&P 500 снизился почти до месячного минимума в ожидании выборов в США

Сегодня, 5 ноября, в США состоятся выборы президента страны. Также на этой неделе назначено заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США по вопросу денежно-кредитной политики. Как отмечает CNBC , эти два события будут оказывать серьезное влияние на мировые финансовые рынки.

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Финансовый рынок в ожидании выборов

На 8:00 фьючерс на американский индекс S&P 500 слегка подрастает на 0,03%, до 5744,75 пункта. Вчерашние торги в США завершились падением. Индекс снизился на 0,28%, Dow Jones — на 0,61%, а Nasdaq 100 потерял 0,35%.

По итогам прошлой торговой сессии акции Nvidia выросли на 0,48%, в то время как бумаги Intel потеряли свыше 2%. На прошлой неделе стало известно, что Nvidia займет место Intel в индексе Dow Jones Industrial Average.

Котировки Apple снизились на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на шесть базисных пунктов, до 4,295%.

«Ожидается, что ФРС снизит ставки в четверг, и мы ожидаем, что доходность в конечном итоге упадет ниже 4% к концу года», — сообщил главный технический специалист Piper Sandler Крейг Джонсон в записке для клиентов.

Отметим, что S&P 500 снизился почти до месячного минимума.

Сегодня на рынке США сегодня квартальные отчетности опубликуют Du Pont, Apollo GLobal Management, Yum Brands и SuperMicro.

Азиатский рынок

Азиатские рынки растут на фоне стимулирования китайской экономики. Китайский законодательный орган рассмотрел предложение о рефинансировании скрытого долга местных органов власти, сообщает Bloomberg.

Так, японский индекс Nikkei 225 укрепляется на 1,33%, до 38558,5 пункта, китайский Shanghai Composite в плюсе на 1,88%, до 3.372,53 пункта, гонконгский Hang Seng растет на 1,36%, до 20847,53 пунктов. Лишь корейский KOSPI в минусе на 0,44%, до 2577,69 пункта.

Цены на нефть

Цены на нефть во вторник выглядят стабильными. Стоимость контракта Brent с поставкой в январе растет на 0,05%, до $75,12 за баррель, контракт на WTI с поставкой в декабре в плюсе на 0,03%, до $71,49 за «‎бочку». Недавно Секретариат ОПЕК сообщил, что страны-члены ОПЕК+ согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023 года в размере 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц до конца декабря 2024 года.

На форексе пара евро-доллар растет на 0,03%, до 1,088.