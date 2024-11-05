За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 701650 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 ноября: 1260 российских оккупантов, 15 танков и 29 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 701650 (+1260) человек,
- танков — 9208 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 18581 (+43) ед,
- артиллерийских систем — 20150 (+29) ед,
- РСЗО — 1245 (+0) ед,
- средства ПВО — 996 (+2) ед,
- самолетов — 369(+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18309 (+29),
- крылатые ракеты — 2631 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28278 (+41) ед,
- специальная техника — 3587 (+0)
Источник: Минфин
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